АМКУ зобов'язав КМДА повернути незаконну держдопомогу комунальним підприємствам
Антимонопольний комітет зобов'язав Київську міську державну адміністрацію повернути незаконно виділену держдопомогу комунальним підприємствам Києва через порушення конкурентного законодавства.
Про це написав глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook.
"26 вересня 2019 року Антимонопольний комітет зобов'язав КМДА повернути незаконну державну допомогу, визнану неприпустимою для конкуренції (2,5% "на утримання служби замовника")", - написав Терентьєв.
"У той же час кошти, за які підрядні організації здійснюють роботи, не є державною допомогою, тобто, ніяких загроз будівництву та реконструкції немає", - додав він.
Терентьєв нагадав, що Київська міська рада затвердила і реалізує Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки.
Нею передбачено будівництво і/або реконструкція закладів освіти та охорони здоров'я, об'єктів благоустрою та спортивної інфраструктури, житлових будинків (за програмою "Доступне житло" для учасників АТО), інженерних мереж, адміністративних будівель КМДА, Київського зоопарку.
У 2019 році на виконання програми Київміськрада виділила 1,4 млрд грн.
"Звернемося до Закону про місцеве самоврядування. Він недвозначно вказує, що функції замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт повинні делегуватися на конкурсній основі або виконуватися самостійно", - повідомив Терентьєв.
За його словами, Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА передав ці функції комунальним підприємствам (створеним самою міськрадою) без будь-якого конкурсу.
Таким чином комунальні підприємства отримали:
"Спецжитлофонд" - 270 млн грн.
"Інженерний центр" - 270 млн грн.
"Житлоінвестбуд-УКБ" - 900 млн грн.
"Житло-сервіс" - 2 млн грн.
"Ці комунальні підприємства залишають собі 2,5% виділених коштів як "утримання служби замовника", - повідомив глава АМКУ.
За словами Терентьєва, замість закупівель послуг з будівництва і ремонту через конкурс, КМДА своїм рішенням передала цю функцію своїм же комунальним підприємствам та "дарує" їм 2,5% коштів, виділених на будівельні роботи.
"Отже, невиконання Київською держадміністрацією умов Закону про місцеве самоврядування призвело до надання незаконної державної допомоги комунальним підприємствам, що, в свою чергу, спотворило економічну конкуренцію", - заявив Терентьєв.
Це стало причиною рішення АМКУ про повернення бюджетних коштів.
Економічна правда
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