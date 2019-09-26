МВФ отримав нового керівника

Болгарський економіст Крісталіна Георгієва обрана на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє DW.

До виконання своїх обов'язків вона приступить з 1 жовтня. Георгієва замінить на посаді керівника МВФ француженку Крістін Лагард, яка була висунута на пост глави Європейського центрального банку.

Георгієва особливо відзначила "велику відповідальність" на новому місці роботи. Вона послалася в числі іншого на ослаблену світову економіку, торговельні суперечки, ризики, пов'язані зі зміною клімату, а також "стрімкі технологічні зміни".

З моменту заснування МВФ після Другої світової війни посаду його керівника традиційно обіймав європеєць, в той час як главою іншої найбільшої міжнародної фінансової організації - Всесвітнього банку - зазвичай ставав представник США.

Георгієва з січня 2017 року є головним виконавчим директором Світового банку. До цього вона обіймала посади єврокомісара з гуманітарної допомоги і антикризових заходів, а пізніше - єврокомісара з питань бюджету. У 2016 році уряд Болгарії запропонував кандидатуру Георгієвої на посаду глави Організації Об'єднаних Націй.