МВФ отримав нового керівника
Болгарський економіст Крісталіна Георгієва обрана на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомляє DW.
До виконання своїх обов'язків вона приступить з 1 жовтня. Георгієва замінить на посаді керівника МВФ француженку Крістін Лагард, яка була висунута на пост глави Європейського центрального банку.
Георгієва особливо відзначила "велику відповідальність" на новому місці роботи. Вона послалася в числі іншого на ослаблену світову економіку, торговельні суперечки, ризики, пов'язані зі зміною клімату, а також "стрімкі технологічні зміни".
З моменту заснування МВФ після Другої світової війни посаду його керівника традиційно обіймав європеєць, в той час як главою іншої найбільшої міжнародної фінансової організації - Всесвітнього банку - зазвичай ставав представник США.
Георгієва з січня 2017 року є головним виконавчим директором Світового банку. До цього вона обіймала посади єврокомісара з гуманітарної допомоги і антикризових заходів, а пізніше - єврокомісара з питань бюджету. У 2016 році уряд Болгарії запропонував кандидатуру Георгієвої на посаду глави Організації Об'єднаних Націй.
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