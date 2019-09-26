У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів

Група депутатів фракції "Слуга народу" пропонує заборонити реалізацію пластикових пакетів товщиною до 50 мкм і оксо-розкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів на території України з 1 січня 2022 року.

Про це йдеться в законопроекті №2051-1.

"Основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети. Однак недостатнє законодавче регулювання в Україні стало причиною колізії, коли споживачі вводяться в оману, вважаючи, що пакет, який вони купують, не шкодить навколишньому середовищу", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Автори вказують, що розкладання оксо-біорозкладного пакету створює мільйон мікроскопічних часток пластику, які не зникають.

Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети (товщиною до 15 мкм) шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з бічними складками) і довжиною до 450 (з ручками), що використовуються як первинна упаковка свіжої риби, м'яса і продуктів з них, сипучих продуктів та льоду.

Законопроект передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам, і залишаться до 1 січня 2022 року, повинні бути утилізовані за рахунок об'єкта господарювання, який їх придбав.

Законопроект передбачає введення штрафів за реалізацію пластикових пакетів або оксо-розкладних пакетів під виглядом біопакетів.

Автори в пояснювальній записці зазначають, що в Україні є необхідні потужності для виробництва біопакетів, але на них поки відсутній попит.

Нагадуємо:

Група з 60 депутатів Верховної Ради минулого скликання в січні 2018 року вже реєструвала подібний законопроект, який передбачав поступову відмову від реалізації пластикових пакетів з 1 січня 2021 року, однак цей документ навіть не був включений до порядку денного.

Економічна правда