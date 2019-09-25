Уряд Німеччини затвердив програму захисту клімату

Уряд ФРН почав процедуру прийняття найбільшого до теперішнього часу пакету заходів, спрямованих на захист клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У середу, 25 вересня, кабінет міністрів затвердив проект документа, що містить основні положення нового кліматичного пакету.

До 2023 року з федерального бюджету буде виділено 54 мільярди євро для реалізації заходів щодо зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. До вступу кліматичного пакету в силу повинні бути прийняті поправки в цілий ряд законів. Крім того, залишаються недосконалими численні деталі програми, зокрема яка сума буде виділена на виплати покупцям електроавтомобілів.

Для остаточного прийняття пакету екологічних заходів необхідно буде подолати ще одну перешкоду - затвердження в бундесраті. Зокрема, з ним повинна погодитися влада федеральних земель, в урядах яких представлені "зелені".

Члени партії "зелених" вже розкритикували прийнятий федеральним урядом пакет заходів, назвавши його недостатнім, і закликали до більш жорстких заходів.

20 вересня уряд Німеччини після довгих дискусій погодив пакет заходів, спрямованих на захист клімату. Крім іншого, він має на увазі великі інвестиції в цю сферу, введення національної системи торгівлі емісійними квотами в транспортній і будівельній галузях, а також скликання експертної ради, покликаної щорічно перевіряти результати роботи по захисту клімату.

Європейська правда