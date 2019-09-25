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Кабмін затвердив законопроект про ринок землі

Середа, 25 вересня 2019, 16:25

Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на прес-брифінгу.

"Цей законопроект, який ми сьогодні затвердили, передамо до парламенту. Українська земля має купуватись тільки українськими громадянами і компаніями. Єдиний виняток, який міститься в законі, - це те, що іноземці можуть успадковувати землю. Тобто, якщо право успадкувати землю має іноземець, то таким чином він може отримати право власності, але протягом року він має її продати", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що незабаром текст законопроекту буде опубліковано, і він мало чим відрізняється від того, який раніше було опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Економічна правда

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ринок землі земельна реформа Гончарук Кабмін

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