Заступник міністра економіки про ринок землі: великі масиви неможливо буде купити

Спекуляції про те, що після відміни мораторію українську землю скуплять іноземці, не підтверджені фактами.

Про це в колонці для ЕП написав заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, великим гравцям – світовим інвестиційним фондам, міжнародним компаніям та вітчизняним агрохолдингам – цікаві великі та цілісні масиви землі, на яких можна вести рентабельний бізнес.

"А з цим в Україні проблема. Єдині великі масиви землі, що залишились в Україні, – це державні землі.

Середній розмір ділянок державних земель, що надаються зараз в оренду, – більше 80 га. Для порівняння у приватників – в середньому це лише близько 3,6 га.

Відповідно, щоб зібрати значний масив землі, треба домовлятися одночасно з десятками пайовиків, які можуть у найнесподіваніший момент відмовитися від співпраці, утворивши "острівець незалежності" посеред єдиного масиву землі", - пише Висоцький.

Він вважає, що "ходити домовлятися з окремими власниками паїв, умовляти їх продати землю тощо, буде дуже небагато бажаючих".

"Ще менше буде бажаючих створити "шахматку" та намагатися викупити решту паїв, тиснучи на право сусідів для першочергового викупу.

Великі гравці – чи то китайські компанії, чи українські латифундії – цим точно займатися не будуть. Відповідно, набагато частіше фермерам чи середнім аграріям доведеться захищати свої інтереси від таких само фермерів-сусідів, які схочуть купити землю, а не від агрохолдингів", - додав він.

Висоцький також нагадав, що у законопроекті прописане обмеження по концентрації сільгоспземлі – 15% у межах області та 0,5% у межах країни для пов'язаних осіб.

"Буде ще й обмеження по кількості землі у межах ОТГ, але цей запобіжник ще розглядається. Тож великі масиви просто неможливо буде купити", - підкреслив він.

Заступник міністра також зазначив, що ніхто не зобов’язуватиме продавати землі - це буде "виключно за власним бажанням, яке може й не з’явитися".

Читайте детальніше у колонці: Зруйнувати міфи. Чому українську землю не будуть скуповувати?

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Економічна правда