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Українці в Угорщині склали 60% іноземних заявників на працевлаштування

Середа, 25 вересня 2019, 11:24

Українці склали переважну більшість іноземців, які цьогоріч подали заяви на посвідку на проживання в Угорщині з метою працевлаштування. Йдеться про 29 378 громадян України, за ними - трохи більше 4000 громадян Сербії, далі - в'єтнамці, китайці та індійці.

Такі офіційні дані Генерального директорату з питань іноземців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Privát Bankár.

Загалом кількість заявок на посвідки на проживання з метою працевлаштування торік збільшилась вдвічі - до майже 61 тисячі. 

 

До кінця 2019 року прогнозують 75 тисяч заявок (зростання приблизно на 20-22%), хоча сезонність певних робочих місць все ще може зменшити цю кількість.

Європейська правда

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