ДБР викрило привласнення коштів порту "Южний"

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили незаконне привласнення коштів державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" під час придбання неякісного обладнання за завищеними цінами.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"До схеми привласнення коштів причетні службові особи Міністерства інфраструктури та ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Зловживаючи службовим становищем, вони вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для порту "Южний". Продукція була придбана за завищеними цінами та не відповідає технічним вимогам. Більше того, деякі одиниці придбаного товару перебувають в аварійному стані", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.

За висновками експертів, їхня реальна вартість становить майже 3 мільйони гривень. Крім того, перед поставкою до України згадані тепловози були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом.

"Було проведено санкціоновані обшуки у Києві та Одесі в офісних приміщеннях, порту та за адресами проживання учасників кримінального провадження. Також слідчими вилучено документацію, яка підтверджує протиправні дії.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України. Процесуальне керівництво – Генеральна прокуратура", - додали в ДБР.

Кваліфікація кримінального провадження: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України).

Економічна правда