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Скільки готові платити роботодавці за знання англійської мови - дослідження

Середа, 25 вересня 2019, 10:30

Вимога про володіння англійською мовою фігурує у кожній п'ятій вакансії, найчастіше знання іноземної мови вимагаються від IT-фахівців, менеджерів по роботі з клієнтами та інтернет-маркетологів.

Про це свідчить аналіз вакансій, розміщених з січня до середини 2019 року, зазначають експерти hh.ua | grc.

"При цьому більш ніж третина роботодавців не уточнює, на якому рівні співробітник має володіти англійською мовою. Однаково затребувані рівні Intermediate та Upper Intermediate – на них припадає по 18% усіх розміщених вакансій.

Трохи рідше зустрічається вимога володіти англійською на рівнях Fluent та Advanced. А от початковий рівень (beginner) майже не згадується роботодавцями та трапляється в поодиноких вакансіях", - свідчать результати дослідження.

Разом із підвищенням вимог до кандидата зростають і зарплатні пропозиції. Так, якщо протягом 2019 року в середньому у вакансіях ішлося про заробітки від 10 000 грн, то у пропозиціях про роботу, де потрібна англійська мова, фігурують такі цифри:

  1. Володіння англійською без зазначення необхідного рівня – від 16 400 грн (+64% до середньої початкової зарплати). 
  2. Рівень Intermediate – вакансії із зарплатами від 17 500 грн (+75% до середньої початкової зарплати).
  3. Рівень Advanced  – вакансії із зарплатами від 22 500 грн (+125% до середньої початкової зарплати).

При цьому 27% пошукачів із тих, хто розміщував резюме протягом 2019 року, заявили про володіння англійською. І майже третина з них запевняє, що знає іноземну на досконалому рівні, ще по 18% декларує просунутий та середньо-просунутий рівень. 

 

Економічна правда

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