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У Monobank додали "нагороди": тепер можна заробляти "котів" за активність

Середа, 25 вересня 2019, 09:50

25 вересня для всіх користувачів Monobank запрацює розділ "Нагороди", тепер клієнти, користуючись додатком та картою, можуть заробляти нагооди за активність.

Про це повідомив у Telegram один із співзасновників компанії Олег Гороховський.

Зазначається, що нагороди - це анімовані картинки з символом банку - котом.

"Деякі нагороди відкрити легко, а заради якихось доведеться сильно попітніти.

Колекціонування - це такий особливий жанр залежності, що якщо ним захопитися, то можна гори перевернути заради повної колекції. І ми дуже хочемо, щоб наші клієнти та їхні діти "надихнулися" цією історією і як слід хайпанули разом з нами.

Першим п'яти клієнтам, які зберуть всю колекцію, ми подаруємо залізні карти і я із задоволенням вручу їх за спільним бізнес-сніданком", - написав Гороховський.

Для вирівнювання шансів учасників, відлік прогресу в день запуску розділу у всіх починається з нуля - згори при вході в розділ світиться місце в турнірній таблиці, якщо учасник не гірше ніж 75% інших учасників.

Якщо користувачу цей розділ не потрібен, його можна відключити у розділі "Ще".

Економічна правда

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