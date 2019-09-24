"Київводоканал" запустив додаток для передачі показань лічильників
"Київводоканал" запустив безоплатний мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти послугу опломбування та повірки лічильників, оплачувати послуги та передавати показання.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що наразі додаток працює у тестовому режимі і буде удосконалюватись для зручності споживачів.
"У компанії переконані, що за допомогою додатку здійснювати усі операції, пов’язані з контролем споживання води та оплати послуг буде швидше та зручніше", - йдеться у повідомленні.
За допомогою додатку можна:
- сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення у будь-який час доби через мобільний пристрій;
- переглядати та оплачувати рахунки за декількома адресами;
- передавати показники лічильників;
- замовляти опломбування та повірку лічильників;
- швидко дізнаватись контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.
Як почати користуватися?
- Завантажити додаток із App Store чи Google Play:
https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.kiev.vodokanal
- Зареєструватися. Для цього ввести ПІБ, електронну адресу, мобільний телефон та пароль.
- Підтвердити свій телефон. Після реєстрації надійде смс із кодом, який необхідно ввести у додатку.
- Додати особовий рахунок. Ввести особовий рахунок, який знаходиться на квитанції "Київводоканалу" або ГІОЦ.
Економічна правда
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