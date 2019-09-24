"Київводоканал" запустив додаток для передачі показань лічильників

"Київводоканал" запустив безоплатний мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти послугу опломбування та повірки лічильників, оплачувати послуги та передавати показання.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що наразі додаток працює у тестовому режимі і буде удосконалюватись для зручності споживачів.

"У компанії переконані, що за допомогою додатку здійснювати усі операції, пов’язані з контролем споживання води та оплати послуг буде швидше та зручніше", - йдеться у повідомленні.

За допомогою додатку можна:

сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення у будь-який час доби через мобільний пристрій;

переглядати та оплачувати рахунки за декількома адресами;

передавати показники лічильників;

замовляти опломбування та повірку лічильників;

швидко дізнаватись контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.

Як почати користуватися?

Завантажити додаток із App Store чи Google Play‎:

Зареєструватися. Для цього ввести ПІБ, електронну адресу, мобільний телефон та пароль. Підтвердити свій телефон. Після реєстрації надійде смс із кодом, який необхідно ввести у додатку. Додати особовий рахунок. Ввести особовий рахунок, який знаходиться на квитанції "Київводоканалу" або ГІОЦ.

Економічна правда