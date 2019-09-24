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"Київводоканал" запустив додаток для передачі показань лічильників

Вівторок, 24 вересня 2019, 20:48

"Київводоканал" запустив безоплатний мобільний додаток, за допомогою якого можна замовляти послугу опломбування та повірки лічильників, оплачувати послуги та передавати показання.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що наразі додаток працює у тестовому режимі і буде удосконалюватись для зручності споживачів.

"У компанії переконані, що за допомогою додатку здійснювати усі операції, пов’язані з контролем споживання води та оплати послуг буде швидше та зручніше", - йдеться у повідомленні.

За допомогою додатку можна:

  • сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення у будь-який час доби через мобільний пристрій;
  • переглядати та оплачувати рахунки за декількома адресами;
  • передавати показники лічильників;
  • замовляти опломбування та повірку лічильників;
  • швидко дізнаватись контактну інформацію щодо центрів обслуговування споживачів.

Як почати користуватися?

  1. Завантажити додаток із App Store чи Google Play‎:

https://apps.apple.com/ua/app/київводоканал/id1467363148?l=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.kiev.vodokanal

  1. Зареєструватися. Для цього ввести ПІБ, електронну адресу, мобільний телефон та пароль.
  2. Підтвердити свій телефон. Після реєстрації надійде смс із кодом, який необхідно ввести у додатку.
  3. Додати особовий рахунок. Ввести особовий рахунок, який знаходиться на квитанції "Київводоканалу" або ГІОЦ.

Економічна правда

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Київводоканал

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