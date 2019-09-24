У Північній Македонії зупинили роботу підприємства ArcelorMittal після екологічної катастрофи

Влада Північної Македонії тимчасово заборонила роботу металургійного підприємства ArcelorMittal Skopje після екологічної катастрофи, що спричинила забруднення річки Вардар.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на македонське видання Republika.

Внаслідок аварії на виробництві у річку Вардар потрапили стічні води із значним вмістом заліза та кислоти.

Червонувато-жовтий мул забарвив частину річки і спричинив масову загибель риби.

Державна екологічна інспекція Північної Македонії зупинила роботу підприємства на три місяці.

Компанії також загрожує штраф у сумі від 70 тисяч до 100 тисяч євро. Не виключено, що керівництво підприємства буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у липні в Боснії суд виніс постанову про взяття під варту індійського підприємця Прамода Міттала, молодшого брата власника "АрселорМіттал" мільярдера Лакшмі Міттала.

Через три дні його звільнили після виплати застави у розмірі трохи понад 3 мільйонів конвертованих марок (1,5 млн євро), а також відшкодувань за майновим позовом у сумі 11 млн євро.

Європейська правда