НПЗ Коломойського планує збільшити переробку нафти до 300 тисяч тонн на місяць

"Укртатнафта" у вересні-жовтні планує подвоїти закупівлю імпортної нафти та довести обсяг переробки на Кременчуцькому НПЗ до 300 тисяч тонн на місяць.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на голову правління компанії Павла Овчаренка.

За його словами, 28 вересня приймуть 2 танкери з нафтою американського сорту Bakken і азербайджанського Azeri по 80 тисяч тонн кожен.

"На жовтень планується аналогічна поставка двох танкерів по 80 тисяч тонн", - додав він.

"З урахуванням планового видобутку ПАТ "Укрнафта" на рівні 128-130 тисяч тонн, обсяг доступної Кременчуцькому НПЗ нафти у вересні складе 288 тисяч тонн. У жовтні цей обсяг перевищить 300 тисяч тонн за рахунок законтрактованих 23 вересня в "Укртранснафти" 15 тисяч тонн Azeri Light, які будуть перекачані на НПЗ з терміналу МНТ "Південний" в першій декаді жовтня", - зазначає видання.

Повідомляється, що у вересні переробка нафти на Кременчуцькому НПЗ становитиме близько 255 тисяч тонн, що вище на 30%, ніж у літні місяці.

"Якщо заявлені компанією плани щодо поставок нафти в вересні-жовтні будуть виконані, завод збільшить виробництво на 44-50% в порівнянні з середньомісячними показниками 2019 року і досягне максимальних за 8 років місячних обсягів переробки. Останній раз переробка понад 300 тисяч тонн на Кременчуцькому НПЗ фіксувалася в січні 2011 року", - підкреслює enkorr.