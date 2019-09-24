У Мінекономіки не очікують впливу іноземців на ринок землі

Іноземці не впливатимуть на ринок землі в Україні, оскільки, як очікується, становитимуть на ньому незначний відсоток.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає "Укрінформ".

"Досвід Східної Європи показує, що іноземці насправді не так швидко заходять і заходять на дуже маленький відсоток. Ми не очікуємо, що буде вплив", - зазначив Милованов.

За його словами причина в тому, що в Україні є проблеми з правом власності.

"Вони не розуміють нас, вони нам ще не довіряють. Вони можуть зайти в інші країни де вже є інфраструктура, дороги, суди тощо", - зауважив міністр.

Він наголосив, що не треба боятися ринку землі: "Нас має лякати не створення прозорого ринку землі, а те, що ми залишаємося в тому стані, в якому ми є сьогодні. Нам свою країну розбудовувати самим".

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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