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Курс гривні до долара та євро сильно зміцнився

Вівторок, 24 вересня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 гривні (на 23 вересня - 26,94 гривні).

Нагадуємо:

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,42 гривні за долар.

23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

Економічна правда

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