Курс гривні до долара та євро сильно зміцнився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 гривні (на 23 вересня - 26,94 гривні).

Нагадуємо:

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,42 гривні за долар.

23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.

Економічна правда