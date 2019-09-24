Курс гривні до долара та євро сильно зміцнився
Вівторок, 24 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 24 вересня на рівні 24,33 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,72 гривні (на 23 вересня - 26,94 гривні).
Нагадуємо:
23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,41 - 24,42 гривні за долар.
23 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,30 - 24,32 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua