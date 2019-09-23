ДБР хоче вручити підозру Жеваго

Екс-нардепа Костянина Жеваго викликають до Державного бюро розслідувань для вручення підозри.

Джерело: Повістка на сайті Генеральної прокуратури.

Дослівно: "Гр-н Жеваго Костянтин Валентинович… Вам необхідно з’явитися 27 вересня 2019 року об "11" год. "00" хв. в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15… для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного".

Деталі: У повістці не вказано статті ККУ, за якими підозрюють Жеваго.

Передісторія:

У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.

Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.