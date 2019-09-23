Велика іноземна компанія переносить офіс з України через непередбачуваність уряду — ЗМІ

Компанія British American Tobacco переформатує структуру управління бізнесом в Східній Європі. Якщо раніше Україна була центром регіону, що включає 12 країн, то з 2020 року український офіс буде включений в інший регіон з центром прийняття рішень в Румунії.

Про це повідомили в компанії у відповідь на запит НВ Бізнес.

Як заявили в київському офісі ВАТ, рішення про перенесення центру прийняття рішень з України в Румунію обумовлено, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

У компанії також запевнили, такі зміни не призведуть до суттєвого перегляду штату в Україні.

12 вересня 2019 року British American Tobacco p.l.c. анонсувала важливий крок в напрямку спрощення бізнесу і перетворення ВАТ в більш ефективну, гнучку і зосереджену на бізнес-цілях організацію.

За словами виконавчого директора ВАТ Джека Боулза, його мета - перетворити ВАТ в сильнішу, просту і швидку організацію, а також значно прискорити розвиток портфеля нових продуктів, щоб забезпечити довгострокову стійкість бізнесу.