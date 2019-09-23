Банки підвищили ставки за депозитами

Протягом тижня з 16 по 22 вересня депозитні ставки за вкладами в українських банках переважно зросли.

Про це пише Liga.net.

Так, середні ставки за депозитами в гривні на періоди від 3 місяців до півроку і від півроку до року зросли на 0,01 процентного пункту (п.п.) - до 14,14% і до 14,69% річних відповідно.

Вклади в гривні на інші періоди не зазнали змін в ставках. Безстрокові заощадження пропонують під 7,85% річних. Вартість депозитів на термін до місяця і до трьох місяців становить 9,71% і 11,83% річних відповідно. Вклади періодом понад рік надають 13,96% річних.

Середні ставки за депозитами в доларах також подорожчали для періодів до півроку і понад півроку (на 0,01 п.п. - до 2,22% і до 2,81% річних відповідно).

Безстрокові заощадження в американській валюті як і раніше надають прибутковість 0,57% річних, а вклади терміном до місяця - 1,11% річних. Депозити періодом від місяця до 3 пропонують 1,11% річних. Вартість депозитів на період понад рік становить 2,87% річних.

У той же час середні ставки за депозитами в євро на термін менше місяця подешевшали на 0,08 п.п. - до 0,73% річних. Синхронно, на 0,01 п.п., подешевшали вклади на періоди від місяця до 3 (1,05%) і понад рік (2,23%).

Безстрокові заощадження в європейській валюті як і раніше пропонують 0,54% річних. Середня ставка за депозитами на термін від 3 до 6 місяців становить 1,61% річних. Вклади періодом від півроку до року подорожчали на 0,01 п.п. - до 2% річних.