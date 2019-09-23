Український Сінгапур у самому серці столиці - Tetris Hall від компанії KAN

PROMOTED



19 вересня відбулося святкування з нагоди відкриття другої черги житлового комплексу преміум-класу Tetris Hall від компанії KAN. Девелопер порадував всіх гостей грандіозною вечіркою за участю NK, Марти Адамчук, Віри Кекелія.

А "родзинкою програми" стала група співробітників компанії - KAN Voices на чолі з засновником компанії Ігорем Ніконовим.

Усі мешканці комплексу зібралися, щоб насолодитися незабутньою атмосферою свята. Гості не могли відірвати погляд від панорамних видів на центр Києва, пригощалися BBQ від GoodWine, дегустували ігристі напої MoetChandon, насолоджувалися шоу від повітряних акробатів і екстремальних Harley-Davidson.

Це все під зоряним небом на висоті 90 метрів.

ЖК "Tetris Hall"

Tetris Hall - це про безкомпромісну якість і бездоганний комфорт у самому серці столиці. Елегантна лаунж-зона з роялем, каміном і бібліотекою, дизайнерські іспанські меблі, вишукана обробка натуральними матеріалами - створюють надзвичайну атмосферу затишку, у якій хочеться жити.

Навіть в лобі ЖК Tetris Hall можна працювати, відпочивати і просто насолоджуватися відмінним вечором з келихом улюбленого напою, адже його простір і атмосфера не поступаються кращим світовим проектам.

Дитячий садочок, закритий кінотеатр, розкішний party-room, спорт-клуб і власний басейн з "морською" водою на даху - все це доступно для жителів комплексу.

Tetris Hall руйнує стереотипи про кам'яні багатоповерхові джунглі в центрі гучного мегаполіса - він поєднав у собі стиль сучасного міста, затишок і зелень ландшафту.

Прибудинкова територія комплексу варта окремої увагу - це цілий парк з лісовими зонами, відкритими просторами і водоймою, - розкіш для центру міста. Стильний неон, вражаючі світлові проекції - сучасність, що з'єднується з природою та створює справжню архітектурну магію.

Відкриття пройшло в незабутній атмосфері свята. Присутніх вітали звучанням струнного квартету, а у вишуканому та просторому лобі піаніст грав для гостей на роялі, який став родзинкою лаунж-зони Tetris Hall.

Гості насолоджувалися дегустацією преміального віскі і приймали подарунки від компанії Mercedes-Benz в зоні partyroom.