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НБУ купив на міжбанку майже 270 мільйонів доларів

Понеділок, 23 вересня 2019, 10:42

Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйонів доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Зазначається, що обсяги купівлі валюти за тиждень виросли на 71,6 млн доларів, або майже на 74%.

З них 80 млн Нацбанк купив у ході аукціонів за найкращою ціною, 189,6 млн - під час аукціонів за єдиним курсом.

З 9 по 13 вересня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 114,5 млн доларів.

Нагадаємо:

З початку 2019 року НБУ викупив з ринку 3,8 мільярда доларів, при цьому продав для злагодження курсів валют 248,23 мільйона доларів. Чисте поповнення міжнародних резервів склало 3,56 мільярда доларів.

Економічна правда

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