Саудівська Аравія хоче повністю відновити видобуток нафти до кінця місяця

Saudi Aramco впевнена, що повністю відновить виробництво на об'єкті в Хураісі, який постраждав від атаки в минулі вихідні, до кінця вересня.

Про це журналістам сказав топ-менеджер компанії, передає Рейтер.

Aramco поставляє з США і Європи обладнання для відновлення постраждалих об'єктів, сказав журналістам Фахад Абдулкарим під час організованого компанією відвідування комплексу.

Кореспондентам Рейтер показали, що відновлювальні роботи ведуться, навколо двох обгорілих стабілізаційних колон стоять підйомні крани, труби поплавилися.

"Ми працюємо цілодобово", - сказав Абдулкарим.