Google вкладе 3 мільярди євро в європейські дата-центри

Компанія Google вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри протягом наступних двох років.

Про це пише Liga.net.

Інвестиційний план передбачає додаткові 600 млн євро для нового дата-центру в місті Хамина, Фінляндія. Таким чином, загальний обсяг вкладених в нього грошей становитиме понад 2 млрд євро, пише Reuters.

Раніше корпорація інвестувала 800 млн євро в уже існуючий фінський дата-центр, побудований на місці старої паперової фабрики.

За словами гендиректора компанії Сундара Пічаї, з 2007 року корпорація загалом вклала в інтернет-інфраструктуру континенту майже 15 млрд євро.

На зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, він заявив, що подальші інвестиції забезпечать 13 тисяч робочих місць на повний робочий день в ЄС щороку.