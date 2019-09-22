Mitsubishi втратила 320 мільйонів доларів через оборудки одного співробітника
Petro-Diamond Singapore - сінгапурський підрозділ Mitsubishi - поніс збитки в розмірі близько 320 млн доларів через несанкціоновану торгівлю сирою нафтою.
Про це йдеться в заяві компанії, пише РБК.
Як повідомляє Mitsubishi, співробітник PDS, який займався торгівлею сирою нафтою для Китаю, з січня 2019 року без відома керівництва неодноразово "брав участь в операції з деривативами та маскував їх під операції хеджування".
При цьому він маніпулював внутрішніми даними PDS.
За даними компанії, основні втрати від дій співробітника почалися в липні, на тлі падіння цін на сиру нафту. PDS встановила, що він проводив несанкціоновані транзакції, в середині серпня.
Компанія почала розслідування. 18 вересня співробітник був звільнений, PDS подала на нього скаргу в поліцію.
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