Mitsubishi втратила 320 мільйонів доларів через оборудки одного співробітника

Petro-Diamond Singapore - сінгапурський підрозділ Mitsubishi - поніс збитки в розмірі близько 320 млн доларів через несанкціоновану торгівлю сирою нафтою.

Про це йдеться в заяві компанії, пише РБК.

Як повідомляє Mitsubishi, співробітник PDS, який займався торгівлею сирою нафтою для Китаю, з січня 2019 року без відома керівництва неодноразово "брав участь в операції з деривативами та маскував їх під операції хеджування".

При цьому він маніпулював внутрішніми даними PDS.

За даними компанії, основні втрати від дій співробітника почалися в липні, на тлі падіння цін на сиру нафту. PDS встановила, що він проводив несанкціоновані транзакції, в середині серпня.

Компанія почала розслідування. 18 вересня співробітник був звільнений, PDS подала на нього скаргу в поліцію.