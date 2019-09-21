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Україна до холодів накопичить 21 мільярд кубів газу – міністр

Субота, 21 вересня 2019, 17:22

Україна до початку опалювального сезону збільшить запаси газу в ПСГ до 21 мільярда кубометрів газу для стабільного проходження зими у разі припинення транзиту з 1 січня 2020 року.

Про це на прес-конференції в п’ятницю повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає УНІАН.

"Зараз запаси більше торішніх на 4 мільярди. У нас зараз 19,6 мільярда кубометрів газу в підземних сховищах. Ми плануємо, що до початку опалювального сезону у нас буде 21 мільярд кубометрів газу", - сказав Оржель.

Як повідомлялося, до початку опалювального сезону 2018-2019 років наша країна накопичила в підземних сховищах 17,2 мільярда кубометрів газу, що є рекордним показником за останні шість років.

У 2018 році, порівняно з 2017 роком, Україна скоротила імпорт природного газу на 24,6%, або на 3,46 мільярда кубометрів, до 10,6 мільярда кубометрів.

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