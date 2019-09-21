Нафта показала максимальне зростання з початку року
Ціни на нафту в п'ятницю знизилися, проте Brent за тиждень показала найбільше зростання з січня - 6,7%.
Про це свідчать дані торгів, пише РБК.
WTI показала зростання на 5,9%, що стало найвищим показником з червня. У п'ятницю вартість листопадових ф'ючерсів Brent знизилася до 64,28 долара за барель, а ф'ючерсів на нафту WTI - до 58,09 долара.
"Зростання на цьому тижні залежить від обіцянок, даних саудитами. Є трохи більше віри, що вони зроблять те, що сказали", - пояснив Bloomberg старший аналітик Tradition Energy Жене МакГіліан.
Аналітик Price Futures Group Філ Флінн також заявив, що питання полягає в тому, чи зможе Саудівська Аравія переконати ринок, що вона в змозі забезпечити свої нафтові родовища.
У понеділок, 16 вересня, вартість ф'ючерсів на нафту Brent c постачанням в листопаді зросла на 13,86% - до 69,91 долара за барель.
При цьому в перші хвилини торгів вартість північноморської суміші досягала 71,95 долара за барель. Ціна на жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 11% - до 61,79 долара.
Вже на наступний день котирування пішли вниз, за підсумками вівторка нафта подешевшала на 6,5%. На мінімумі барель коштував 63,55 долара, до півночі ціна становила 64,15 долара.
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