Абромавичус хоче продати крейсер "Україна"
ДП "Укроборонпром" розглядає можливість продажу ракетного крейсера "Україна", оскільки не бачить доцільності у добудові цього корабля.
Джерело: сайт Укроборонпрому.
Пряма мова гендиректора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса: "В України немає потреби у крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера".
Деталі: Він додав, що Україна буде будувати нові кораблі, але меншого масштабу та у більшій кількості, виходячи із потреб Збройних сил.
В Укроборонпромі заявили, що ракетний крейсер з тоннажем у 11 500 т. та довжиною 186,4 м, який розроблявся у 70-х роках XX сторіччя для знищення авіаносців у океанах, вже не здатний ефективно діяти у сучасних умовах.
Він не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях.
Наразі крейсер утримується на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", і на це витрачаються великі кошти.
Також вказується, що корабель може затонути, а це призведе до екологічної катастрофи, забруднення акваторії річки Інгул, Південний Буг та Чорного моря.
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