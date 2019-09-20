"Укртелеком" припинить підключати домашні радіоточки

"Укртелеком" з 1 січня 2020 року припинить нові підключення до домашньої радіоточки через непопулярність послуги і відсутність попиту.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

При цьому існуючі абоненти послуг продовжать користуватися провідним радіо на діючих умовах.

Згідно з даними компанії, в Україні стрімко зменшується кількість "користувачів застарілої послуги проводового мовлення. Цього літа їх залишилося 350 тисяч".

Щомісяця від послуги відмовляється понад 10 тис абонентів.

"Укртелеком" повідомив, що продовжує підтримувати мережу проводового мовлення в тих регіонах, де є користувачі, "але відсутність попиту на нові радіоточки серед населення призвело до припинення послуги з їх установки".

Згідно зі статистикою, відмова від проводового радіо - це глобальна тенденція: протягом останніх років проводове радіомовлення витісняється новими прогресивними цифровими засобами передачі інформації, такими як соціальні мережі, IP-радіо, безкоштовний ефірний радіо та інші.

Економічна правда