Brussels Airlines закриє свій єдиний маршрут до України

Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines 17 листопада 2019 року виконає останній рейс за маршрутом Київ – Брюссель і припинить польоти до України.

Як заявила прес-секретар перевізника Кім Даєнен, таке рішення спричинено "оптимізацією власної маршрутної мережі", повідомляє avianews.com.

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в прес-службі авіакомпанії.

Brussels Airlines розпочала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року, відкривши рейси Київ – Брюссель з частотою чотири рази на тиждень. Спочатку авіакомпанія планувала не закривати свій єдиний маршрут до України, а тільки призупинити польоти на зиму з 30 листопада 2019 року і відновити їх 23 лютого 2020 року.

Нагадуємо:

Цьогоріч залишає український ринок й авіакомпанія British Airways.

Причиною такого рішення стала економічна нежиттєздатність рейсу Київ – Лондон.

Авіакомпанія виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня.