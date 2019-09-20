МЕРТ оприлюднив законопроект про запуск ринку землі

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Проект закону опубліковано на сайті відомства.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Позбавлені цього права будуть фізичні та юридичні особи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону "Про санкції".

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Крім того, в законопроекті передбачено, що програмне забезпечення Державного реєстру прав має забезпечувати інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Це необхідно для одержання інформації про сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності однієї особи та пов’язаних осіб і розташованих в межах однієї області та в межах України.

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

Крім того, передбачається обов’язок державного реєстратора вносити інформацію про ціну (вартість) речових прав, в тому числі прав користування, до Реєстру речових прав.

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