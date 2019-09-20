Міністр розповів, на яких умовах Україна підпише транзитний контракт з РФ

Контракт із російським "Газпромом" на прямі постачання газу в Україну можливий лише на ринкових умовах.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час прес-конференції в Києві у п'ятницю, коментуючи підсумки тристоронніх переговорів у Брюсселі, що відбулися напередодні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Російська сторона порушувала питання про пряме постачання, і ми дійшли згоди, що подальше обговорення цього питання в рамках консультацій має ґрунтуватися на ринкових умовах", - заявив Оржель.

"Тобто, ціна має бути справді ринкова, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку, безпосередньо логічно пов'язана", - сказав він.

В четвер за підсумками переговорів в Брюсселі Оржель повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу.

Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

Нагадуємо:

У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.

Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі о 15:30 за київським часом.

Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.