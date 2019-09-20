Прем’єр доручив очистити Фонд держмайна від "присосок" та "кланів"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю представив колективу Фонду держмайна нового голову цього відомства Дмитра Сенниченка і поставив йому завдання в найкоротший час очистити фонд від груп впливу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Потрібно повичищати всіх товаришів, які представляють різні групи впливу", - зазначив глава уряду.

Він наголосив, що приватизацію в Україні останніми роками було провалено. "З цим складно сперечатися, дивлячись на плани їх виконання", - зазначив прем'єр.

Гончарук зауважив, що однією з причин цього було часте втручання політиків, "присоски та клани". Глава Кабміну наголосив, що на сьогодні є політична воля на проведення приватизації.

Новий голова фонду Сенниченко назвав своїм завданням створити у ФДМ професійну, не залежну від зовнішніх впливів команду.

За його словами, йому не ставлять за мету залучити максимальну кількість грошей до бюджету, а завданням є залучення компетентних інвесторів і створення робочих місць.

Сенниченко додав, що нова ВР уже ухвалила закони про оренду через ProZorro, скорочення списку об'єктів, що не підлягають приватизації.

За його словами, відбуватиметься робота над доповненням або новим законом про ФДМ, щоб краще мотивувати працівників фонду.

У проекті держбюджету на 2020 рік, внесеному урядом, план приватизації знижено до 5 млрд гривень із 17 млрд гривень.

За підсумками першого півріччя 2019 року держбюджет отримав від приватизації 265 млн гривень.