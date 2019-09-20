Єврокомісія не виключає, що Німеччина подасть нову заявку на газопровід OPAL

Єврокомісія не виключає, що оскаржить ухвалу Суду ЄС про скасування рішення, яке дозволяло "Газпрому" транспортувати більше газу в ЄС через газопровід OPAL. Інший сценарій - це нова пропозиція Німеччини щодо транспортування газу цією ниткою.

Про це заявив заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Biznes Alert.

19 вересня у Брюсселі відбулися переговори між Росією, Україною та Європейською комісією щодо транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії контракту наприкінці 2019 року.

У ході зустрічей Шефчович обговорив з російським міністром енергетики Александром Новаком нещодавнє рішення Суду ЄС щодо OPAL. Новак заявляв, що воно вплине на переговори про український транзит.

"Ми пояснили рішення Суду ЄС. Рішення ґрунтується на припущенні, що необхідна краща оцінка європейської солідарності та наслідків рішення для сусідніх ринків, особливо Польщі", - сказав заступник голови ЄК.

Він додав, що наразі ЄК аналізує можливі сценарії. "ЄК має два варіанти. Перший - оскаржити вирок. Ми перевіряємо, що це означатиме, скільки часу це займе. Виходячи з попередньої практики, ми вважаємо, що це займе приблизно 2-3 роки. Другий сценарій не передбачає оскарження рішення та підготовку німецьким регулятором (Bundesnetzagentur - ред.) нової оцінки та представлення її Комісії, як це було зроблено у випадку рішення, яке було скасовано Судом ЄС", - зазначив він.

Наразі, за його словами, експерти Комісії аналізують це рішення. "Звісно, ​​рішення має бути прийняте на політичному рівні Колегією комісарів. Ми контактуємо з німецькою стороною та німецьким регулятором щодо того, як вони планують підійти до цього питання", - зазначив він.

Bundesnetzagentur заявляє, що відповідно до рішення Суду ЄС компанії-оператору OPAL Gastransport заборонено брати участь в аукціоні на постачання по OPAL 16 вересня, а "Газпрому" заборонено користуватися цими потужностями для газового транзиту.

Суд Євросоюзу 10 вересня скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Рішення Єврокомісії від 2016 року дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

За оцінками, обсяги транспортування газу "Північним потоком" можуть зменшитися на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік.