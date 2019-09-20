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Маркарова: зростання ВВП на 5-7% щорічно є досяжним

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:08

Міністр фінансів Оксана Маркарова назвала досяжною метою зростання ВВП України на 5-7% щорічно.

Про це вона заявила в п'ятницю, представляючи проект бюджету в Верховній Раді.

"Хочу звернути вашу увагу, що ми представляємо проект бюджету до першого читання до того як уряд представляє свою програму дій і до того, як ви її затвердите", - сказала вона.

"Ми робимо це тому що норми Конституції і Бюджетного кодексу для нас є обов’язковими для виконання, тому що ми до 15 вересня зобов’язані надати вам цей документ і розпочати дискусію з парламентом", - заявила міністр.

За її словами, стратегічними цілями влади є максимальне прискорення економічного зростання.

"Бюджет, який ми сьогодні обговорюємо, базований на макроекономічному прогнозі, ухваленому ще в травні 2019 року і перегляд цього макропрогнозу ще у нас попереду. Тому тут бюджет базується на реальному зростанні ВВП в 3,3% і тих макроекономічних показниках, які затверджені попереднім Кабміном в травні місяці. Ми задекларували амбітну мету – зростання в 5-7% щорічно, це дуже амбітна мета і вона досяжна", - сказала вона.

"Але для того, щоб побачити це в бюджеті, нам необхідна активна співпраця з депутатами", - заявила Маркарова.

Мінімальна зарплата у проекті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні. Середній курс долара - 28,2 гривні за долар.

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн.

Видатки на сферу національної безпеки й оборони у проекті бюджету закладено на рівні 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд грн більше, ніж цього року.

Кабмін також заклав до проекту бюджету 47,6 млрд грн на субсидії. На дороги в бюджеті передбачено 74,4 млрд гривень.

Економічна правда

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