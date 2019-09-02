Всі розділи
Укр / Рус

Медіа-холдинг Ахметова припиняє видавати газету "Сегодня"

Понеділок, 2 вересня 2019, 16:58

Медіа-холдинг Media Group Ukraine, який входить до складу холдингової компанії SCM Ріната Ахметова, заявив про припинення випуску газети "Сегодня" з 27 вересня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

Зазначається, що інформаційний бренд "Сьогодні" сконцентрується на розвитку диджитал і ТВ-форматів. 27 вересня 2019 року вийде останній номер щоденної газети.

"Система збуту друкованої преси практично зруйнована, друк дорожчає у валютному вираженні, і тенденція до подорожчання збережеться. До читачів у регіонах часто доходять позавчорашні (а то і тижневої давності) новини.

Останнім часом ситуація тільки погіршується, і саме тому ми призупиняємо  випуск щоденної газети і концентруємо  зусилля на розвитку сайту та теленовин під брендом "Сьогодні", - заявив  директор Media Group Ukraine Євгеній Бондаренко. 

За словами гендиректора "Сьогодні Мультимедіа" Андрія Романенка, за останні дев'ять років середньотижневе охоплення газет (щоденних + щотижневих) знизилося на 52%. Водночас охоплення інтернету зросло на 60%.

"В Україні закрилося чимало газет і журналів, гравці, що залишилися, вже не можуть підтримувати інфраструктуру, необхідну для його існування. Цілі сегменти ринку припинили існування - збанкрутували передплатні агентства, закрилися мережі продажу періодичних ЗМІ. Особливо ці проблеми актуальні для віддалених регіонів, міст із населенням 50 тисяч мінус, де газети традиційно читали", - зазначив він.

Романенко додав, що усім співробітникам будуть забезпечені справедливі умови звільнення та запропоновані наявні в групі можливості для працевлаштування.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

медіа компанії Ахметов

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Disney та 21st Century Fox завершили злиття вартістю 71 мільярд доларів 20 березня 2019, 15:44
Велика американська компанія поглинула український медіастартап 21 листопада 2018, 13:02
Ахметов профінансує свої медіа на 70 мільйонів 3 жовтня 2018, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!