Медіа-холдинг Ахметова припиняє видавати газету "Сегодня"

Медіа-холдинг Media Group Ukraine, який входить до складу холдингової компанії SCM Ріната Ахметова, заявив про припинення випуску газети "Сегодня" з 27 вересня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

Зазначається, що інформаційний бренд "Сьогодні" сконцентрується на розвитку диджитал і ТВ-форматів. 27 вересня 2019 року вийде останній номер щоденної газети.

"Система збуту друкованої преси практично зруйнована, друк дорожчає у валютному вираженні, і тенденція до подорожчання збережеться. До читачів у регіонах часто доходять позавчорашні (а то і тижневої давності) новини.

Останнім часом ситуація тільки погіршується, і саме тому ми призупиняємо випуск щоденної газети і концентруємо зусилля на розвитку сайту та теленовин під брендом "Сьогодні", - заявив директор Media Group Ukraine Євгеній Бондаренко.

За словами гендиректора "Сьогодні Мультимедіа" Андрія Романенка, за останні дев'ять років середньотижневе охоплення газет (щоденних + щотижневих) знизилося на 52%. Водночас охоплення інтернету зросло на 60%.



"В Україні закрилося чимало газет і журналів, гравці, що залишилися, вже не можуть підтримувати інфраструктуру, необхідну для його існування. Цілі сегменти ринку припинили існування - збанкрутували передплатні агентства, закрилися мережі продажу періодичних ЗМІ. Особливо ці проблеми актуальні для віддалених регіонів, міст із населенням 50 тисяч мінус, де газети традиційно читали", - зазначив він.

Романенко додав, що усім співробітникам будуть забезпечені справедливі умови звільнення та запропоновані наявні в групі можливості для працевлаштування.

Економічна правда