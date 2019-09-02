Головний податківець розповів, чи запрацюють податкові ініціативи Зеленського

Голова ДПС Сергій Верланов заявив, що робота із написання законопроекту про одноразове декларування, яке пропонує провести нова влада, триває, але фінального тексту законопроекту ще нема.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Одноразове декларування - це якщо люди, які щось заробили і не сплатили з цього податки, задекларують цю суму і сплатять з неї певний відсоток.

Відсотки - питання другорядне. Важливо інше: коли вони сплатять цю суму, держава їм пробачить кілька речей. По-перше, вона не притягне їх до фінансової чи кримінальної відповідальності. По-друге, держава вважатиме ці гроші законними, тобто вони зможуть використовуватися в цивільному обороті", - пояснив він.

За його словами, для України оптимальний сценарій - із застосуванням поміркованої ставки.

"Тобто одноразове декларування за ставкою 9-10% - хороший і справедливий сценарій.

Річ у тім, що у нас дуже різні ставки оподаткування різних видів доходів. Так, з дивідендів платяться 5% + 1,5%, а - мій улюблений приклад - прибиральниця на меткомбінаті - сплачує всі податки: 18% + 1,5% + 22%. Аllinclusive. Тут потрібен дуже зважений підхід. Зрозуміло, будь-яку податкову амністію потрібно обговорювати й узгоджувати з нашими міжнародними партнерами", - заявив Верланов.

Він додав, що під амністію не підпадатимуть доходи, пов'язаны з тероризмом, набуті від торгівлі зброєю, наркотиками, людьми.

"Навіть якщо ці доходи будуть задекларовані, щодо них може бути проведена перевірка", - додав голова ДПС.

"Якщо кошти перебувають за кордоном і повертаються в країну, то застосовується понижена ставка.

Якщо кошти вкладаються в державні цінні папери на певний строк або спеціальні державні цінні папери, які будуть випущені під амністію, то доходи теж можуть оподатковуватися за пониженою ставкою. Якщо кошти лишаються за кордоном, не повертаються в Україну, то застосовується підвищена ставка", - зазначив він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова Податкової Сергій Верланов. Чому треба залишати більше грошей громадянам і які податки треба знижувати

Економічна правда