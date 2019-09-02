Будемо перевіряти всіх виробників тютюнових виробів – голова Податкової

Податкова служба планує перевірити усіх виробників тютюнових виробів у країні, а особливу увагу приділити фабрикам у Львові та Жовтих Водах.

Про це розповів голова Податкової служби України Сергій Верланов, йдеться у публікації Економічної правди.

За його словами, у січні-липні невиконання збору від акцизів становило 8,8 млрд грн. І левова частка цього недобору припадає на акциз із тютюну.

"Стосовно тютюну — будемо перевіряти всіх виробників тютюнових виробів. Львівську тютюнову фабрику, а також фабрики у Жовтих Водах на Дніпропетровщині", - зазначив голова Податкової.

І підкреслив, що "У Львові та Жовтих Водах треба попрацювати".

Він також зазначив, що особисто перевірить "усі деталі стосовно цих платників із огляду на повідомлення, які лунають щодо підроблених акцизних сигаретних марок, виробництва тютюнових виробів взагалі без марок".

Читайте детальніше: Голова Податкової Сергій Верланов. Чому треба залишати більше грошей громадянам і які податки треба знижувати.

Нагадаємо:

2,5 млрд грн втрат бюджету країни та 250 млн євро тіньових коштів - це узагальнений щорічний об’єм ринку нелегальної торгівлі сигаретами в Україні.

Щоденно з України нелегально вивозять 1-2 фури, вщент забиті сигаретами. Прибуток з однієї такої фури – півмільйона євро.

Через постійне зростання акцизних ставок і, як наслідок, зростання вартості сигарет та за умов невисокої купівельної спроможності, українці все частіше купують дешеві контрафактні або контрабандні сигарети.

Цього року середній показник внутрішнього ринку нелегальної торгівлі сигаретами зріс до 3,7% - це на третину більше минулорічного показника.

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Економічна правда