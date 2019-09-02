Голова Податкової: податок на доходи фізосіб потрібно зменшувати

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що ставки податку на доходи фізичних осіб потрібно зменшувати і залишати більше грошей громадянам.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Є стратегічне бачення, що ставки ПДФО потрібно зменшувати і залишати більше грошей громадянам. Це дасть поштовх споживанню, що стимулюватиме економіку.

Питання в тому, якою виявиться ціна для бюджету, чи вдасться вийти на баланс. Під усі ці зміни Мінфіну потрібно буде балансувати витрати. Крім того, ПДФО - основне стабільне джерело надходжень місцевих бюджетів", - зазначив Верланов.

За його словами, йдеться про нерадикальне пониження.

"Економічна теорія говорить, що будь-яке пониження стимулює економіку. Зниження ставок - це вивільнення грошей. У нас не супербагата країна, не супербагате населення. Вивільнення коштів насамперед йде у накопичення. Це теоретична дискусія. Її ще потрібно провести з МВФ", - пояснив голова ДПС.

Він додав, що при зниженні ПДФО на один відсоток у 2018 році загальний фонд втратив би 15 млрд гривень, а разом із втратами місцевих бюджетів - 20 млрд грн. За його словами, у перерахунку на 2019 рік буде більше.

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Економічна правда