Колишній гендиректор WOG став співзасновником міжнародного трейдера
Колишній гендиректор мережі АЗК WOG Сергій Корецький та виходець із трейдингової компанії Element Alpha Остап Нехода створили у Швейцарії трейдерську компанію Centurion Group SA.
Про це свідчать дані бізнес-реєстру кантону Женева, передає enkorr.
Зазначається, що компанію заснували на початку серпня зі статутним капіталом 100 тисяч швейцарських франків.
У реєстраційній справі Centurion Group SA йдеться, що спеціалізацією компанії буде торгівля нафтопродуктами, включно з сирою нафтою, природним газом, усіма видами палива, а також торгівля сільськогосподарською продукцією та добривами.
Роботу в Україні компанія планує почати з поставок природного газу.
Нагадаємо:
Сергій Корецький залишив посаду генерального директора мережі АЗК WOG у жовтні 2018 року.
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