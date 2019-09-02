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Криза в Україні не завершена, але країна набагато сильніша – представник ЄС

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:58

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні відзначила прогрес у розвитку України за останні 5 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося у виступу Могеріні на конференції послів ЄС у Брюсселі.

"Україна сьогодні набагато сильніша країна. Я пам’ятаю 2014 рік, ті драматичні події, і зараз ми точно в іншій ситуації. Криза в Україні досі не завершена, але за ці 5 років Україна пройшла дуже довгий шлях і сьогодні це більш стабільна країна, ніж 5 років тому", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, що співпраця ЄС з Україною має дуже сильний безпековий компонент, але блок також багато інвестує у розвиток людських відносин.

"Ми допомагаємо створювати робочі місця, будувати і відновлювати інфраструктуру. Ми лібералізували доступ до ЄС, допомагаємо співпраці між нашими людьми, між навчальними закладами тощо. За ці 5 років ми надали Україні найбільший пакет допомоги в історії ЄС. І саме завдяки цьому країна уникла колапсу і може рухатися далі, намагаючись вийти сьогодні з цієї кризи", сказала вона.

Могеріні зазначили, що ЄС іноді вказує Україні на певні труднощі і на роботу, яку необхідно виконати, але бачить великий прогрес.  "Необхідно відзначати позитивний розвиток… Це також важлива частина нашої роботи", - сказала вона.

Це останній виступ Могеріні перед послами на своїй посаді, оскільки термін її повноважень завершиться у жовтні разом з усім складом чинної Єврокомісії Жан-Клод Юнкера.

Європейська правда

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