Новий міністр анонсував зміни в енергетиці

Олексій Оржель

Міністерство енергетики планує переглянути "шкідливі" податки і запровадити екологічні, а також встановити "червоні лінії" щодо забруднення навколишнього середовища і викидів.

Про це заявив новопризначений міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на прес-брифінгу.

"В рамках роботи уряду окремо розглядаються податки на викиди, що шкодять довкіллю. Ми будемо переглядати шкідливі податки – наприклад, податок на працю, який не стимулює нас працювати", - заявив міністр.

"Як показує теорія, саме податки екологічні, на викиди, є найефективнішими. Тому ця політика буде активно реалізовуватися та опрацьовуватися. Щодо екологічних позицій будуть червоні лінії. За ці червоні лінії енергетика не зможе переступати, бо ми живемо і в енергетиці, і в екології", – сказав Оржель.

Новий Кабінет міністрів перегляне енергетичну стратегію.

"Енергетична стратегія точно буде переглянута. Тому що у нас є стратегія, яка не виконується", – сказав міністр.

За словами Оржеля, питання щодо розвитку видобутку власного газу є пріоритетним для уряду.

"Ми не використовуємо потенціал. У нас видобувається — десь 1,2% від запасів. Загальний світовий тренд десь 4-5%. Це дуже низький рівень, зважаючи на те, що ми є залежними від імпорту газу. Найближчим часом будуть законодавчі ініціативи щодо збільшення видобутку газу", – сказав Оржель.

Оржель сподівається, що дуже скоро Україна зможе вирішити питання імпорту газу з Польщі.

"Є політичне рішення. Тепер працюють експертні групи. Є різні технічні варіанти рішення. Зважаючи на ті швидкості, які ми отримали на вихідних з американськими та польськими партнерами, ми дуже швидко вийдемо на рішення проектне, щоб реалізувати цю можливість", – сказав Оржель.

Детальніше про Оржеля та інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда