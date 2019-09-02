Новий міністр анонсував зміни в енергетиці
Міністерство енергетики планує переглянути "шкідливі" податки і запровадити екологічні, а також встановити "червоні лінії" щодо забруднення навколишнього середовища і викидів.
Про це заявив новопризначений міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на прес-брифінгу.
"В рамках роботи уряду окремо розглядаються податки на викиди, що шкодять довкіллю. Ми будемо переглядати шкідливі податки – наприклад, податок на працю, який не стимулює нас працювати", - заявив міністр.
"Як показує теорія, саме податки екологічні, на викиди, є найефективнішими. Тому ця політика буде активно реалізовуватися та опрацьовуватися. Щодо екологічних позицій будуть червоні лінії. За ці червоні лінії енергетика не зможе переступати, бо ми живемо і в енергетиці, і в екології", – сказав Оржель.
Новий Кабінет міністрів перегляне енергетичну стратегію.
"Енергетична стратегія точно буде переглянута. Тому що у нас є стратегія, яка не виконується", – сказав міністр.
За словами Оржеля, питання щодо розвитку видобутку власного газу є пріоритетним для уряду.
"Ми не використовуємо потенціал. У нас видобувається — десь 1,2% від запасів. Загальний світовий тренд десь 4-5%. Це дуже низький рівень, зважаючи на те, що ми є залежними від імпорту газу. Найближчим часом будуть законодавчі ініціативи щодо збільшення видобутку газу", – сказав Оржель.
Оржель сподівається, що дуже скоро Україна зможе вирішити питання імпорту газу з Польщі.
"Є політичне рішення. Тепер працюють експертні групи. Є різні технічні варіанти рішення. Зважаючи на ті швидкості, які ми отримали на вихідних з американськими та польськими партнерами, ми дуже швидко вийдемо на рішення проектне, щоб реалізувати цю можливість", – сказав Оржель.
Детальніше про Оржеля та інших новопризначених міністрів читайте у статті: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів
Нагадуємо:
29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.
Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.
Економічна правда
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