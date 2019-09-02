Банки знижують ставки для коротких доларових депозитів

Протягом тижня c 27 по 30 серпня намітилася тенденція зниження депозитних ставок для валютних вкладів на терміни до півроку.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Середня ставка для вкладів строком понад рік знизилася на 0,79 п.п. і становить 13,92% річних. Вклади періодом від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 11,99% річних.

Не зазнали змін заощадження на терміни до місяця, середня вартість становить 9,83% річних. Виросли в ціні депозити на період від 6 місяців до року (на 0,53 п.п. до 14,64% річних).

Вклади терміном від 3 до 6 місяців набрали 0,14 п.п. і пропонують 14,05% річних. Безстрокові заощадження подорожчали на 0,03 п.п. до 7,85% річних.

Доларові заощадження максимально опустили прибутковість на періоди від 3 до 6 місяців (на 0,71 п.п. до 2,21% річних). Синхронно скинули вклади строком понад рік і безстрокові заощадження (на 0,02 п.п. до 2,87% і до 0,57% річних відповідно).

Депозити на строк від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. і пропонують 1,15% річних. Депозити періодом до місяця не зазнали змін, їх середня ставка становить 1,21% річних. Подорожчали вклади терміном від півроку до року (на 0,49 п.п. до 2,79% річних).

Безстрокові заощадження в євро не зазнали змін, їх середня ставка становить 0,54% річних. Також і депозити терміном менше місяця як і раніше пропонують 0,87% річних.

Істотно опустилася прибутковість вкладів строком від 3 місяців до 6 (на 0,74 п.п. до 1,54% річних). Депозити періодом від одного місяця до 3 скинули 0,01 п.п. і пропонують 1,08% річних.

Подорожчали заощадження на термін від півроку до року (на 0,35 п.п. до 1,98%). Вклади на періоди понад рік підвищили вартість на 0,13 п.п. до 2,22% річних.