Всі розділи
Укр / Рус

Банки знижують ставки для коротких доларових депозитів

Понеділок, 2 вересня 2019, 10:20
 

Протягом тижня c 27 по 30 серпня намітилася тенденція зниження депозитних ставок для валютних вкладів на терміни до півроку.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Середня ставка для вкладів строком понад рік знизилася на 0,79 п.п. і становить 13,92% річних. Вклади періодом від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. до 11,99% річних.

Не зазнали змін заощадження на терміни до місяця, середня вартість становить 9,83% річних. Виросли в ціні депозити на період від 6 місяців до року (на 0,53 п.п. до 14,64% річних).

Вклади терміном від 3 до 6 місяців набрали 0,14 п.п. і пропонують 14,05% річних. Безстрокові заощадження подорожчали на 0,03 п.п. до 7,85% річних.

Доларові заощадження максимально опустили прибутковість на періоди від 3 до 6 місяців (на 0,71 п.п. до 2,21% річних). Синхронно скинули вклади строком понад рік і безстрокові заощадження (на 0,02 п.п. до 2,87% і до 0,57% річних відповідно).

Депозити на строк від місяця до трьох подешевшали на 0,01 п.п. і пропонують 1,15% річних. Депозити періодом до місяця не зазнали змін, їх середня ставка становить 1,21% річних. Подорожчали вклади терміном від півроку до року (на 0,49 п.п. до 2,79% річних).

Безстрокові заощадження в євро не зазнали змін, їх середня ставка становить 0,54% річних. Також і депозити терміном менше місяця як і раніше пропонують 0,87% річних.

Істотно опустилася прибутковість вкладів строком від 3 місяців до 6 (на 0,74 п.п. до 1,54% річних). Депозити періодом від одного місяця до 3 скинули 0,01 п.п. і пропонують 1,08% річних.

Подорожчали заощадження на термін від півроку до року (на 0,35 п.п. до 1,98%). Вклади на періоди понад рік підвищили вартість на 0,13 п.п. до 2,22% річних.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

депозити банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд на рік обмежив право розміщувати на депозитах кошти місцевих бюджетів 17 березня 2019, 11:12
Відсоткові ставки для валютних депозитів зросли 4 березня 2019, 11:54
Чи потрібен кардіостимулятор для кредитування економіки в Україні 27 лютого 2019, 09:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!