Аеропорт "Київ" закрили на 10 днів
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не відправлятиме і не прийматиме рейси літаків, а також не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
"Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року, в зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - заявили в прес-службі.
Пасажири авіакомпанії Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines і LOT будуть вилітати з терміналу D аеропорту "Бориспіль".
Рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling обслуговуватимуть в терміналі F аеропорту "Бориспіль".
Економічна правда
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