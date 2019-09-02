Аеропорт "Київ" закрили на 10 днів

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не відправлятиме і не прийматиме рейси літаків, а також не буде обслуговувати пасажирів протягом 10 днів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року, в зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, будуть обслуговуватися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - заявили в прес-службі.

Пасажири авіакомпанії Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines і LOT будуть вилітати з терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling обслуговуватимуть в терміналі F аеропорту "Бориспіль".

Економічна правда