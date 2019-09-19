Укрпошта почала тестувати електросамокати для кур'єрської доставки

Укрпошта почала тестувати електросамокати "LikeBike" для здійснення кур’єрської доставки, за результатами тестування можна буде прийняти рішення про доцільність їх використання в майбутньому.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що швидкість електросамокатів - до 60 км/год, допустиме навантаження - 150 кг.

"Поетапне оновлення послуг кур’єрської доставки ми запустили ще минулого року. Для цього поповнили автопарк спеціалізованими авто, посилили диспетчеризацію, програмні продукти, оновили систему мотивації кур’єрів. Для подальшого розвитку та вдосконалення послуги – тестуємо використання електросамокатів.

Завдання – зробити доставку максимально зручною і для клієнтів, і для наших працівників, - заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Він додав, що "електротранспорт – це екологічно і дозволить вирішити проблему втрати часу кур’єрами у міських заторах".

Наразі кур’єри Укрпошти доставляють товари пішки та на авто.

За результатами тестування, в якому братимуть до уваги як ефективність й рентабельність використання електросамокатів для бізнесу, так і зручність для працівників, можна буде прийняти рішення про доцільність їхнього використання в подальшому.

Економічна правда