У Латвії оштрафували на 1 мільйон євро "дочку" Приватбанку

Латвійський регулятор фінансового ринку оштрафував "дочку" ПриватБанку на 1,02 мільйона євро за порушення вимог місцевого законодавства проти відмивання коштів.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що регулятор знайшов низку порушень під час перевірки банку, які говорять про серйозні недоліки в системі контролю AS PrivatBank над транзакціями клієнтів.

Зокрема, FCMC виявив, що у деяких випадках банк недостатньо перевіряв походження коштів на рахунках клієнтів і не припиняв вчасно роботу з ними.

Крім цього, "дочку" Приватбанку зобов'язали надати регулятору план заходів з усунення виявлених порушень, за які банк оштрафували. Також банк зобов'язали провести незалежну оцінку системи внутрішнього контролю.

Це не перший штраф для латвійської "дочки" Приватбанку за подібні порушення. У 2016 році латвійський підрозділ AS Privatbank заплатив 2 мільйони євро штрафу за обслуговування операцій з коштами, пов'язаними з "молдавською схемою", через яку з 2011 по 2014 роки вивели з Росії не менше 22 млрд доларів.

Нагадаємо:

Раніше голова правління Приватбанку Петр Крумханзл у квітні заявив, що державний Приватбанк не бере участі в управлінні своїм дочірнім банком у Латвії та збирається продати його.