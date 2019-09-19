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Рада прийняла закон про єдину звітність по ЄСВ і податку на доходи фізосіб

Четвер, 19 вересня 2019, 15:15

Верховна Рада розглянула у другому читанні та підтримала у цілому законопроекти №1057 та №1072, які запроваджують з 1 січня 2021 року нову об'єднану звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізосіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що законопроекти розроблені для забезпечення подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків звітності до контролюючих органів. 

"У більшості випадків база нарахування ЄСВ співпадає з базою нарахування ПДФО у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Тому законопроекти запроваджують єдиний уніфікований документ шляхом об’єднання окремих форм податкової звітності, що на сьогодні подаються суб’єктами господарювання – податковими агентами та страхувальниками (підприємства та самозайняті особи, які використовують працю найманих працівників) у різні строки (звіт з ЄСВ подається щомісячно, а форма №1ДФ – щоквартально)", - зазначили у Мінфіні.

У відомстві підкреслюють, що об'єднання звітності з ЄСВ і ПДФО дозволить скоротити кількість звітів для платників податків – страхувальників та зменшить витрати часу бізнесу на складання самої звітності.

Законопроекти також передбачають спрощення подання звітності з єдиного внеску: 

  • для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема передбачено, що відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску з доходів від підприємницької діяльності або провадження незалежної професійної діяльності подаються у складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);
  • для фізичних осіб – платників єдиного податку передбачено подання звітності з єдиного внеску у складі податкової декларації платника єдиного податку.

Для страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб, які використовують працю найманих працівників) запроваджується квартальна звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Економічна правда

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