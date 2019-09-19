Гетманцев: Рада не збирається "знищити" ФОПів

Верховна Рада планує фіскалізувати декілька галузей, які несуть найбільший ризик ухиляння від податків.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в колонці для Економічної правди.

"Якщо ви дійсно приватний підприємець – торговець на ринку чи дизайнер – ваш податковий режим залишиться, яким був. Але якщо ви брешете та приховуєте за десятком ФОПів великий бізнес – із цією схемою доведеться розпрощатися", - написав нардеп.

Гетманцев навів у приклад великі мережеві магазини, які видають чеки на побутову техніку чи електроніку від імені ФОПа.

"Один такий магазин за день робить оборот, який декілька приватних підприємців роблять за рік. І в разі суперечки за неякісний товар покупець має судитися не з великою компанією, а розшукувати невідомого ФОПа, який не живе за адресою реєстрації", - заявив голова комітету.

Навесні 2020 року планується фіскалізувати декілька галузей, які несуть найбільший ризик ухиляння від податків. Мова йде насамперед про продаж ювелірних виробів, ресторанний бізнес та торгівлю електронним обладнанням з гарантією.

"Що стосується процедури обліку операцій – ніяких дорогих касових апаратів не знадобиться. Йдеться про звичайний мобільний додаток, схожий на програми інтернет-банкінгу. Така система видаватиме електронні чеки, які покупець зможе отримати, наприклад, через e-mail або мессенджер", - написав він.

Детальніше читайте у колонці: Вийти з податкових сутінків

Економічна правда