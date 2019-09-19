Закон про ProZorro повністю перепишуть

Верховна Рада прийняла нову редакцію закону про публічні закупівлі.

За законопроект №1076 проголосували 292 народних депутатів.

Як повідомляє прес-служба ProZorro, нова редакція містить ряд нововведень — підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

"Нова редакція закону знижує поріг для обов'язкового проведення закупівель через Prozorro з 200 до 50 тисяч гривень. Це значить, що більше чверті мільйона процедур на рік тепер будуть відбуватися у системі та матимуть етап аукціону. Завдяки цьому додаткова економія може становити до 9 млрд грн на рік", - йдеться у повідомленні.

Бізнес, який переміг у тендері, матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції.

"Це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію", - повідомили в компанії.

Серед змін — повернення плати у випадку задоволення скарги постачальника, оплата скарги через систему, механізми антитролінгу. Так, для протидії тролінгу та блокуванню тендера до розгляду будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Бізнес також матиме можливість оскаржувати відміну процедури та відхилення всіх пропозицій. Відміняти процедуру під час оскарження заборонено. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф у 85 тис. грн.

В новій редакції закону посилена відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників. Також у законопроекті з'являється нова норма, в якій відповідальність за порушення законодавства в сфері публічних закупівель поширюватиметься і на керівника замовника.

Нововведення вступають в дію через пів року після публікації.

На думку засновника групи компаній "Текстиль-Контакт" і члена Ради директорів Спілки українських підприємців Олександра Соколовського, основним негативним моментом нового закону є введення додаткової підстави для відхилення пропозиції учасника, який порушив договір з цим же замовником.

"При такому високому рівні існуючих корупційних ризиків, які ми повсюдно спостерігаємо, я не вірю, що в запропонованому законопроектом формулюванні користь від такого нововведення буде більше, ніж шкоди", - заявив Соколовський.

Він також вказує на недолік закону у вигляді виключення з поняття "пов'язаності осіб" членів тендерного комітету замовника.

"Також незрозуміло, яким чином замовники будуть підходити до питання прийняття аргументів по підтвердженню аномально низької ціни (нового поняття, яке раніше не існувало), яким способом будуть подаватися підтверджуючі документи, як буде захищена конфіденційність, наприклад, його технологій, що впливають на можливість запропонувати більш низьку ціну , в порівнянні з іншими учасниками", - упевнений він.

Соколовський навів приклад умов, які систематично визнавалися колегією АМКУ дискримінаційними.

"Це, наприклад, вимога надати аналогічні договори винятково за певний рік; мати матеріально-технічну базу (склад) в конкретній області; здійснювати доставку продукції винятково орендованим або власним транспортом, без використання служб доставки", - йдеться в колонці.

Економічна правда