Нардепи спростили фінансову реструктуризацію

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №1070, яким вносяться зміни до законів України щодо процедури проведення фінансової реструктуризації.

За проект закону в другому читанні проголосували 300 народних депутатів.

"Ми пропонуємо, з одного боку, продовжити дію закону, з іншого боку, ми пропонуємо внести певні зміни до процедури фінансової реструктуризації, які б дозволили покращити цю процедуру, зробити її простішою та розширити можливості для застосування процедури фінансової реструктуризації", - зазначив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є розширення застосування банками положень Закону "Про фінансову реструктуризацію".

Документ також передбачає можливість проведення спільної процедури фінансової реструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами, але мають різних кредиторів, та продовжує дію закону "Про фінансову реструктуризацію" ще на три роки.

Нагадуємо:

Закон "Про фінансову реструктуризацію" набув чинності 19 жовтня 2016 року.

Закон передбачає добровільну фінансову реструктуризацію боргів підприємств України та їх досудову санацію.

Реструктуризація має здійснюватися за принципом добровільності і врахування інтересів усіх кредиторів і боржника.

Закон встановлює, що фінансова реструктуризація здійснюється на основі договору.

Процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань перед такими кредиторами.

Економічна правда