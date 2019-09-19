НБУ надрукує 5 мільйонів банкнот номіналом 1000 гривень

Національний банк планує здійснити перший випуск банкноти номіналом 1000 гривень в обсязі 5 мільйонів штук, а надалі друкувати ці банкноти залежно від замовлень банків та потреб економіки.

Про це на брифінгу щодо виведення дрібних монет сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, повідомляє "Укрінформ".

"Ми плануємо його (випуск банкнот номіналом 1000 грн - ред.) здійснити в обсязі 5 млн штук. Це перший випуск. Далі він буде здійснюватись по мірі надходжень замовлень від банків та потреб економіки", - сказав Зайвенко.

Він також зазначив, що на сьогодні в обігу перебуває 140 млн штук монет номіналом 1 гривня, а номіналом 2 гривні - майже 124 млн штук. В 2018 році Нацбанком було виготовлено 140 млн монет номіналом 1 гривня та 145 млн штук монет номіналом 2 гривні.

Нагадуємо:

Банкнота номіналом в 1000 гривень вводиться в обіг з 25 жовтня 2019 року.

На лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського, і на зворотній стороні - зображення Президії Національної академії наук.