Всі розділи
Укр / Рус

НАБУ відкрило 3 справи проти голови Нацбанку Смолія

Четвер, 19 вересня 2019, 12:25

Національне антикорупційне бюро відкрило три провадження за фактом декларування недостовірної інформації головою Національного банку Яковом Смолієм.

Джерело: коментар керівника прес-служби НАЗК Олександра Свириденка.

Пряма мова: "Зареєстровані три провадження. Вони відкриті на підставі обґрунтованих висновків НАЗК, які ми надіслали до НАБУ. Вони стосуються недостовірного декларування".

"Наразі слідчі НАБУ запросили додаткові відомості, які стосуються декларацій, і станом на сьогодні вже отримали від НАЗК доступ до декларацій Смолія".

Деталі: НАЗК під час перевірки встановило, що Смолій у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки вказав недостовірні відомості про вартість частки у 3 нежитлових приміщеннях, дохід, нарахований йому та дружині у вигляді процентів, не повідомив про наявність у дружини корпоративних прав.

Також голова НБУ не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, які належать йому, та про кошти на банківських рахунках.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки становить понад 8,5 мільйона гривень, 6,6 мільйона гривень та понад 3,2 мільйона гривень відповідно.  

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Смолій НАБУ НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава НБУ розповів, що допоможе здешевити кредити в Україні 5 вересня 2019, 17:50
У Нацбанку відреагували на заяву НАЗК щодо декларацій Смолія 13 серпня 2019, 12:00
НАЗК заявило про порушення в деклараціях голови Нацбанку 12 серпня 2019, 16:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!